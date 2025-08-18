マイク・リー監督の新作映画『Hard Truths（原題）』が、『ハード・トゥルース 母の日に願うこと』の邦題で10月24日に公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。

本作は、現代のロンドンを舞台に、怒りを抱えた母親を主人公にしたヒューマンドラマ。主人公の夫や息子、妹とのねじれた家族関係を見つめ、「人間とは？」「家族とは？」そして、「幸せとは何か？」を問いかける。

『ヴェラ・ドレイク』『秘密と嘘』などのリーが監督を務めた本作は、世界中の映画祭で27の受賞と57のノミネートを果たした。

パンジー（マリアンヌ・ジャン＝バプティスト）は配管工の夫カートリーと20代の無職の息子モーゼスと共に暮らしていた。いつも怒ってばかりの彼女は朝から家族にも小言ばかり。外出しても、パンジーの怒りは収まらない。そんな彼女には美容師の妹、シャンテル（ミシェル・オースティン）がいるが、彼女は姉とは対照的な陽気な性格。シングルマザーの彼女はふたりの娘と暮しているが、家庭内では笑いが絶えない。母の日がくると、シャンテルの提案で、パンジーは亡くなった母、パールの墓参りにしぶしぶ出かけるのだが……。

主演を務めたのは『秘密と嘘』で第69回アカデミー賞で助演女優賞にノミネートされたマリアンヌ・ジャン＝バプティスト。本作でリー監督と『秘密と嘘』以来25年ぶりの再タッグを果たした。バプティスト演じるパンジーの妹を『秘密と嘘』『人生は、時々晴れ』などのミシェル・オースティンが演じている。

ロンドンで生きる黒人たちの日常生活をテーマにした本作について、リー監督は「街に出ればパンジーのような人間はたくさん目に入る」と語っている。

公開されたポスタービジュアルでは、主人公パンジーが、妹シャンテルの胸にもたれかかるシーンが写し出されており、「あなたを理解することは出来ないけれど、それでも、わたしは愛してる」というコピーが添えられている。

また、パンジーが電話をかけている写真や家族で食卓を囲んでいる様子を収めた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）