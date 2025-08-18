高橋克典、手作り麻婆豆腐公開「美味しそう」絶賛コメント続々
【モデルプレス＝2025/08/18】俳優の高橋克典が17日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの麻婆豆腐を披露した。
【写真】高橋克典、手作り麻婆豆腐公開
この日、高橋は「今夜の晩御飯」と題してブログを更新。「今度は麻婆豆腐作ってみた」と報告し、見た目にも鮮やかな大皿の麻婆豆腐を手にする高橋の笑顔のショットやぐつぐつと煮込まれる調理中の写真を公開。「またこの中のレシピ見ながら」とエスビー食品のレシピを参考にしたことを明かし、「これが、めちゃ美味かった」「ちゃんといくつもの味が混ざった本格中華の麻婆豆腐」と絶賛した。
「あっっっっという間に家族でペロリ」「いやほんと美味しい」と家族からの好評ぶりもつづった。この投稿にファンからは「美味しそう！」「器もステキ」「コレわ…旨いやろな〜〜」「香りが伝わってきそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
