【第25話1】 8月18日 公開

講談社は8月18日、マガジンポケットにてマンガ「悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～」第25話「この門をくぐる者は（前編）（1）」を公開した。

本作は、一迅社ノベルスより刊行されている小説「悪役令嬢の中の人」のコミカライズ作品。悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」の冤罪を晴らすため、本来のレミリアが活躍する復讐劇を描いている。

なお、現在マガポケでは直前のエピソードをはじめ一部エピソードが無料で公開中されている。

□第25話「この門をくぐる者は（前編）（1）」のページ

