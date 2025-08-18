CGアニメ『POPEE the ぱフォーマー』のオンラインくじが、8月18日よりオンラインくじサービス「くじクリフ」にて発売されている。

『POPEE the ぱフォーマー』は、2000年にキッズステーションで放送された見習いの道化師「ポピー」と仮面を被った謎の動物「ケダモノ」、ポピーの父「パピィ」たちによる短編アニメーション。

今回のオンラインくじでは、様々な賞品が用意されている。A賞は25周年記念ロゴと新規描き起こしイラストが使用されたトートバッグ。B賞にはポピーとケダモノの顔がモチーフのぬいヘアクリップがくじクリフ初商品として新登場。また、C～D賞には、サーカス小屋風にデザインされたアクリルキーホルダーとアニメ画像、ポピーやケダモノ、パピィのミニキャライラストを使用した缶バッジがラインナップされている。さらに、1度に10枚購入するごとに、特典としてランダムでブロマイドがついてくる。

（文＝リアルサウンド編集部）