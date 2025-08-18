9月6日よりPrime Videoで配信されるドラマ『コンフィデンスマンKR』の本予告が公開された。

2018年4月期のフジテレビ月9枠でスタートした『コンフィデンスマンJP』は、脚本家・古沢良太による完全オリジナルの“コンゲーム”シリーズ。長澤まさみ演じるダー子、東出昌大演じるボクちゃん、小日向文世演じるリチャードら3人の信用詐欺師が、奇想天外な計画で欲望にまみれた人々から大金を騙し取る姿を描き、ドラマ、映画、スピンオフと展開してきた。映画版は2022年公開の『英雄編』を含む3作で累計興行収入95億円を突破している。

韓国リメイク版となる本作では、『私の夫と結婚して』のパク・ミニョンが、IQ165の天才的頭脳と変装の名手である主人公ユン・イランを演じる。共演には、『マイネーム：偽りと復讐』のパク・ヒスンがベテラン詐欺師ジェームズ役、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のチュ・ジョンヒョクが純粋で行動力のあるミョン・グホ役を担当する。

脚本はホン・スンヒョンとキム・ダへ、演出は『キス・シックス・センス』などのナム・ギフンが担当。制作はTME Groupが手がけ、韓国ならではのテンポ感と映像美、そしてオリジナル要素を加えた新たな物語が展開される。

『コンフィデンスマンKR』本予告映像｜プライムビデオ

公開された本予告では、パク・ミニョンがセレブリティ、実業家、フライトアテンダントなどに変装する姿が。「悪人洗浄の達人」「狙うのは悪党のみ」「危険で」「超一流」「容赦なく断罪」「真実か」「ウソか」というテロップとともに、3人の詐欺師たちによる大胆不敵な詐欺、危機一髪の脱出劇、テンポの良いコミカルな掛け合いが展開されている。

■配信情報 『コンフィデンスマンKR』Prime Videoにて、9月6日（土）22:30配信開始 毎週土・日に新エピソードを配信予定出演：パク・ミニョン、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョク脚本：ホン・スンヒョン、キム・ダへ演出：ナム・ギフン原作：2018年 フジテレビ系ドラマ『コンフィデンスマンJP』制作：TME Group共同制作：the fifthwall studio, ghost4©2025 TME Group Co.,Ltd. All Right Reserved