井村屋は、スポーツシーンに最適な「スポーツようかん あずき（個食／5本入／ポケット）」「スポーツようかん コーヒー（個食／5本入）」を2025年8月25日（月）より全国にて順次発売します。

「スポーツようかん あずき／コーヒー」

記事のポイント マラソンや登山などの持久力が必要なシーンで、手軽に糖質補給ができると人気の「スポーツようかん」。ポケットに入るサイズで、片手でも開けられる特許技術「ギュッと押すだけパッケージ」を採用するなど、スポーツしながらでもサッと食べられます。新フレーバーの「コーヒー」はカフェイン配合で、ここ一番の勝負どきや仕事の合間などにオススメです。

井村屋の「スポーツようかん」は、スポーツ時の糖質補給を目的とし、手軽に食べられるスティックタイプのようかんです。スポーツシーンで重要となる糖質摂取に注目し、2012年より販売を開始。ようかんならではの咀嚼感・満足感、塩分を補給できる点などが人気となっていあす。

↑手軽に食べられるスティックタイプ（画像は従来商品のもの）

今回「開封性をもっと向上させてほしい」「スポーツ時にはのど越しが良いものを食べたい」などの声を受け、“押し出しやすさ”と“のど越しの良さ”を向上させるリニューアルを実施。また、より幅広い用途でのサポートを目的に、コーヒー由来のカフェインを1本あたり40mg配合した新フレーバー「スポーツようかん コーヒー」が登場します。

本品はスポーツ時に必要な糖質、塩分を補給できます。糖質としては、体内ですばやく吸収される即効性糖質と、ゆっくり吸収される持続性糖質(パラチノース)の2種類の糖質を配合。もちろん機能性だけでなく、おいしさにもこだわっており、井村屋が培ってきたようかんのノウハウを活かし甘さ控えめの味わいで、満足感がありど越しが良く食べやすい食感に仕上げられています。

新フレーバーの「スポーツようかん コーヒー」にはエスプレッソ抽出のコーヒーを使用しており、コーヒーの豊かな香りやコクをしっかりと味わうことができます。

また、ミニサイズの「スポーツようかん ポケット あずき」は内容量が1本18g(通常サイズは1本40g)で、スポーツシーンはもちろん、勉強の合間や仕事の休憩時間など、手軽にエネルギーチャージしたいシーンにもおすすめです。

個包装のパッケージには特許技術「ギュッと押すだけパッケージ」を採用。簡単に中身を押し出すことができ、開封時に切り取りが不要のため、切れ端が出ずゴミ捨てに困らないのも特徴です。

井村屋 「スポーツようかん あずき／コーヒー」 発売日：2025年8月25日 オープンプライス

The post サッと片手で糖質補給！ 井村屋「スポーツようかん」がリニューアル＆新フレーバー「コーヒー」追加 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.