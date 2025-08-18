　18日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7474枚だった。うちプットの出来高が9406枚と、コールの8068枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の802枚（22円安98円）。コールの出来高トップは4万7000円の1238枚（1円安86円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　51　　　 0　　　 1　　53000　
　 116　　　 0　　　 2　　52000　
　　46　　　-1　　　 3　　51000　
　 352　　　-3　　　 6　　50000　
　 535　　　-5　　　15　　49000　
　1207　　　-7　　　34　　48000　
　1238　　　-1　　　86　　47000　　3460 　　　　　　　 3　
　 218　　　+5　　 160　　46250　
　 635　　　+5　　 195　　46000　
　 124　　 +25　　 235　　45750　
　 403　　 +20　　 285　　45500　
　　77　　 +40　　 340　　45250　
　　22　　 +80　　 395　　45125　
　 996　　 +50　　 405　　45000　　1865 　　　　　　　 2　
　　31　　 +55　　 435　　44875　　1650 　　　　　　　 2　
　　81　　 +65　　 475　　44750　　1700 　　　　　　　 4　
　　28　　+120　　 545　　44625　　1600 　　　　　　　 3　
　 384　　 +35　　 550　　44500　　1525 　　　　　　　 5　
　　10　　+285　　 630　　44375　　1415 　　　　　　　 5　
　　93　　+115　　 670　　44250　　1345 　　　　　　　 2　
　　30　　+145　　 750　　44125　　1320 　　　　　　　 8　
　 932　　 +65　　 765　　44000　　1060 　　-390　　　12　
　　15　　+185　　 820　　43875　　1040 　　　　　　　11　
　 101　　+175　　 885　　43750　　 920 　　-515　　　41　
　　24　　+150　　 960　　43625　　 855 　　-230　　　18　
　 101　　+170　　1075　　43500　　 810 　　-200　　　97　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 885 　　 -35　　　 3　
　　18　　+140　　1210　　43250　　 720 　　-165　　　57　
　　 3　　 +25　　1140　　43125　　 660 　　-155　　　21　
　　65　　+135　　1320　　43000　　 630 　　-140　　 237　
　　 4　　+530　　1460　　42875　　 580 　　-155　　　11　
　　13　　+250　　1500　　42750　　 550 　　-130　　　26　
　　 9　　+585　　1565　　42625　　 510 　　-145　　　16　
　　42　　+270　　1730　　42500　　 480 　　-120　　 206　
　　 2　　+260　　1655　　42375　　 445 　　-115　　　12　
　　21　　+685　　1850　　42250　　 415 　　-110　　　49　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 410 　　-200　　　 9　
　　 7　　+235　　2095　　42000　　 375 　　 -85　　 423　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 350 　　 -90　　　28　
　　 2　　+665　　2170　　41750　　 330 　　 -80　　　65　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 315 　　 -75　　　36　
　　 3　　　　　　2530　　41500　　 285 　　 -75　　 146　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 270 　　 -70　　　73　
　　 2　　　　　　2695　　41250　　 250 　　 -75　　　84　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 240 　　 -65　　　31　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 225 　　 -55　　 283　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 210 　　 -60　　　51　