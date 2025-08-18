日経225オプション9月限（18日日中） 4万7000円コールが出来高最多1238枚
18日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7474枚だった。うちプットの出来高が9406枚と、コールの8068枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の802枚（22円安98円）。コールの出来高トップは4万7000円の1238枚（1円安86円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
51 0 1 53000
116 0 2 52000
46 -1 3 51000
352 -3 6 50000
535 -5 15 49000
1207 -7 34 48000
1238 -1 86 47000 3460 3
218 +5 160 46250
635 +5 195 46000
124 +25 235 45750
403 +20 285 45500
77 +40 340 45250
22 +80 395 45125
996 +50 405 45000 1865 2
31 +55 435 44875 1650 2
81 +65 475 44750 1700 4
28 +120 545 44625 1600 3
384 +35 550 44500 1525 5
10 +285 630 44375 1415 5
93 +115 670 44250 1345 2
30 +145 750 44125 1320 8
932 +65 765 44000 1060 -390 12
15 +185 820 43875 1040 11
101 +175 885 43750 920 -515 41
24 +150 960 43625 855 -230 18
101 +170 1075 43500 810 -200 97
43375 885 -35 3
18 +140 1210 43250 720 -165 57
3 +25 1140 43125 660 -155 21
65 +135 1320 43000 630 -140 237
4 +530 1460 42875 580 -155 11
13 +250 1500 42750 550 -130 26
9 +585 1565 42625 510 -145 16
42 +270 1730 42500 480 -120 206
2 +260 1655 42375 445 -115 12
21 +685 1850 42250 415 -110 49
42125 410 -200 9
7 +235 2095 42000 375 -85 423
41875 350 -90 28
2 +665 2170 41750 330 -80 65
41625 315 -75 36
3 2530 41500 285 -75 146
41375 270 -70 73
2 2695 41250 250 -75 84
41125 240 -65 31
41000 225 -55 283
40875 210 -60 51
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
51 0 1 53000
116 0 2 52000
46 -1 3 51000
352 -3 6 50000
535 -5 15 49000
1207 -7 34 48000
1238 -1 86 47000 3460 3
218 +5 160 46250
635 +5 195 46000
124 +25 235 45750
403 +20 285 45500
77 +40 340 45250
22 +80 395 45125
996 +50 405 45000 1865 2
31 +55 435 44875 1650 2
81 +65 475 44750 1700 4
28 +120 545 44625 1600 3
384 +35 550 44500 1525 5
10 +285 630 44375 1415 5
93 +115 670 44250 1345 2
30 +145 750 44125 1320 8
932 +65 765 44000 1060 -390 12
15 +185 820 43875 1040 11
101 +175 885 43750 920 -515 41
24 +150 960 43625 855 -230 18
101 +170 1075 43500 810 -200 97
43375 885 -35 3
18 +140 1210 43250 720 -165 57
3 +25 1140 43125 660 -155 21
65 +135 1320 43000 630 -140 237
4 +530 1460 42875 580 -155 11
13 +250 1500 42750 550 -130 26
9 +585 1565 42625 510 -145 16
42 +270 1730 42500 480 -120 206
2 +260 1655 42375 445 -115 12
21 +685 1850 42250 415 -110 49
42125 410 -200 9
7 +235 2095 42000 375 -85 423
41875 350 -90 28
2 +665 2170 41750 330 -80 65
41625 315 -75 36
3 2530 41500 285 -75 146
41375 270 -70 73
2 2695 41250 250 -75 84
41125 240 -65 31
41000 225 -55 283
40875 210 -60 51