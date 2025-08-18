日経225オプション10月限（18日日中） 3万7000円プットが出来高最多251枚
18日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2872枚だった。うちプットの出来高が2322枚と、コールの550枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の251枚（40円安155円）。コールの出来高トップは4万9000円の87枚（9円高82円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
34 +3 7 54000
16 +2 10 53000
42 +4 16 52000
85 +2 27 51000
56 +11 50 50000
87 +9 82 49000
14 +50 170 48000
56 +45 260 47000
43 +80 445 46000
14 +90 595 45250
1 580 45125
33 +105 665 45000 2300 2
2 +270 660 44875
3 +285 700 44750 2185 4
3 695 44625
13 +60 795 44500 2035 1
8 820 44375
44250 1860 -150 4
5 +65 915 44125 1790 1
18 +210 1055 44000 1715 2
2 1030 43875
43750 1575 3
1 1155 43625
8 +245 1350 43500 1410 -470 5
43375 1280 1
1 1315 43250 1225 1
2 +555 1545 43000 1125 -165 1
42875 1200 -265 2
1 1750 42500 930 -205 5
1 1915 42250
42000 785 -130 22
41875 745 -275 2
41750 730 6
41500 660 62
41375 705 1
41000 545 -85 4
40750 500 4
40625 475 -70 6
40500 460 -65 35
40375 440 -175 2
40250 420 -95 7
40125 450 1
40000 380 -60 94
39875 365 -145 2
39750 355 14
39625 340 -125 9
39500 325 -45 7
39375 310 5
39250 295 -130 15
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
34 +3 7 54000
16 +2 10 53000
42 +4 16 52000
85 +2 27 51000
56 +11 50 50000
87 +9 82 49000
14 +50 170 48000
56 +45 260 47000
43 +80 445 46000
14 +90 595 45250
1 580 45125
33 +105 665 45000 2300 2
2 +270 660 44875
3 +285 700 44750 2185 4
3 695 44625
13 +60 795 44500 2035 1
8 820 44375
44250 1860 -150 4
5 +65 915 44125 1790 1
18 +210 1055 44000 1715 2
2 1030 43875
43750 1575 3
1 1155 43625
8 +245 1350 43500 1410 -470 5
43375 1280 1
1 1315 43250 1225 1
2 +555 1545 43000 1125 -165 1
42875 1200 -265 2
1 1750 42500 930 -205 5
1 1915 42250
42000 785 -130 22
41875 745 -275 2
41750 730 6
41500 660 62
41375 705 1
41000 545 -85 4
40750 500 4
40625 475 -70 6
40500 460 -65 35
40375 440 -175 2
40250 420 -95 7
40125 450 1
40000 380 -60 94
39875 365 -145 2
39750 355 14
39625 340 -125 9
39500 325 -45 7
39375 310 5
39250 295 -130 15