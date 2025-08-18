　18日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2872枚だった。うちプットの出来高が2322枚と、コールの550枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の251枚（40円安155円）。コールの出来高トップは4万9000円の87枚（9円高82円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　34　　　+3　　　 7　　54000　
　　16　　　+2　　　10　　53000　
　　42　　　+4　　　16　　52000　
　　85　　　+2　　　27　　51000　
　　56　　 +11　　　50　　50000　
　　87　　　+9　　　82　　49000　
　　14　　 +50　　 170　　48000　
　　56　　 +45　　 260　　47000　
　　43　　 +80　　 445　　46000　
　　14　　 +90　　 595　　45250　
　　 1　　　　　　 580　　45125　
　　33　　+105　　 665　　45000　　2300 　　　　　　　 2　
　　 2　　+270　　 660　　44875　
　　 3　　+285　　 700　　44750　　2185 　　　　　　　 4　
　　 3　　　　　　 695　　44625　
　　13　　 +60　　 795　　44500　　2035 　　　　　　　 1　
　　 8　　　　　　 820　　44375　
　　　　　　　　　　　　　44250　　1860 　　-150　　　 4　
　　 5　　 +65　　 915　　44125　　1790 　　　　　　　 1　
　　18　　+210　　1055　　44000　　1715 　　　　　　　 2　
　　 2　　　　　　1030　　43875　
　　　　　　　　　　　　　43750　　1575 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　1155　　43625　
　　 8　　+245　　1350　　43500　　1410 　　-470　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43375　　1280 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1315　　43250　　1225 　　　　　　　 1　
　　 2　　+555　　1545　　43000　　1125 　　-165　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42875　　1200 　　-265　　　 2　
　　 1　　　　　　1750　　42500　　 930 　　-205　　　 5　
　　 1　　　　　　1915　　42250　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 785 　　-130　　　22　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 745 　　-275　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 730 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 660 　　　　　　　62　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 705 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 545 　　 -85　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 500 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 475 　　 -70　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 460 　　 -65　　　35　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 440 　　-175　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 420 　　 -95　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 450 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 380 　　 -60　　　94　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 365 　　-145　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 355 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 340 　　-125　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 325 　　 -45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 310 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 295 　　-130　　　15　