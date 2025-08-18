日経225オプション11月限（18日日中） 2万円プットが出来高最多54枚
18日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が119枚と、コールの63枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の54枚（21円）。コールの出来高トップは4万6000円の39枚（320円高740円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 30 54000
1 45 53000
1 +26 61 52000
2 +20 100 51000
1 +59 155 50000
2 +200 490 47000
39 +320 740 46000 3205 12
6 +10 705 45750
10 +5 770 45500 3040 7
36750 285 -20 38
31000 96 2
29500 78 1
20000 21 54
14000 10 5
株探ニュース
