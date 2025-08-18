　18日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が119枚と、コールの63枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の54枚（21円）。コールの出来高トップは4万6000円の39枚（320円高740円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　30　　54000　
　　 1　　　　　　　45　　53000　
　　 1　　 +26　　　61　　52000　
　　 2　　 +20　　 100　　51000　
　　 1　　 +59　　 155　　50000　
　　 2　　+200　　 490　　47000　
　　39　　+320　　 740　　46000　　3205 　　　　　　　12　
　　 6　　 +10　　 705　　45750　
　　10　　　+5　　 770　　45500　　3040 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 285 　　 -20　　　38　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　96 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　78 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　21 　　　　　　　54　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　10 　　　　　　　 5　


株探ニュース