気象台は、午後5時2分に、大雨警報（浸水害）をさいたま市、川越市、和光市に発表しました。

南部では、18日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■さいたま市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

18日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



■川越市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

18日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





■所沢市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■朝霞市□大雨警報・土砂災害18日夜遅くにかけて警戒・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■和光市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■新座市□大雨警報・土砂災害18日夜遅くにかけて警戒・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒