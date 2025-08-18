プロゴルファーでタレントの東尾理子（４９）が１８日までにインスタグラムを更新。自宅での家族のほのぼのとした様子を紹介した。

東尾は２００９年１２月、俳優・石田純一（７１）と結婚。中１の長男（１２）を筆頭に、小４の長女（９）、小１の次女（７）がいる。

「純『ね、ね、これ大丈夫？』 と、心配気にお茶碗を持ってリビングに来る父親 子『それラッキーじゃん！』 と、大喜びする子ども 双子ちゃん見たの、私も初めてでした」と卵かけご飯の卵が双子だったことを嬉しそうな笑顔で報告する石田の写真をアップした。

近年はテレビではあまり見なくなった石田だが、頬を紅潮させており、久々の姿にファンからは「お元気そうで」の声が。なんといっても、私服とは思えないカラフルなアロハのような長袖シャツがおしゃれ＆ダンディで、「オシャレなお召し物に何よりお爪が綺麗で いつまでもイケオジを貫かれてカッコイイです」「石田純一さんも格好いいけど、服も素敵！」の声が。さらに「一瞬お父様に見えました。私だけかと思ったら石田純一さんが最近、東尾修さんに似てきていると思っていらっしゃる方もいるのですね」と東尾の父、東尾修氏に似ているとの声も寄せられている。