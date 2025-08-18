俳優の加藤ローサさんが、１７日放送の日本テレビ系番組「おしゃれクリップ」に出演。サッカー元・日本代表の松井大輔さんと離婚していたことを明かしました。



【写真を見る】【 加藤ローサ・松井大輔 】 離婚を公表 一緒に生活も…「妻じゃない、頑張らなくていい、って思えるようになって。私はすごい変わったなぁって思ってます」





加藤さんは番組冒頭で、「先に言った方がいいかなって思って」と話し始め、「今は籍を抜いていて」「離婚してて。初めて言っちゃった。」と、松井さんと離婚していた事実を突如公表。



続けて、「なんかおっきなことがあったとかじゃないんですけど」「（夫婦の）関係性が変わってったって感じかなぁ？『カタチが変わっちゃったねぇ』みたいな感じですかね？」と離婚に至った経緯を話しつつ、「道行く人にも『旦那さん好きなんです』って言ってもらったりとか、いちいち嘘ついてる気がして、ちょっと苦しかったんで」と、離婚してから公表までの自らの胸中を語りました。







離婚した、元夫・松井さんについては、今も一緒に住んでいることを明かし「顔を合わせることは少なくなったけど、家から出発して、家に帰ってくるっていうのは変わらずで」と、今も変わらず一緒に生活をしていると明かし、「２人の共通の思いで、やっぱり『お父さんっていう役割と、お母さんという役割は果たしたいね』っていうので」と、今も一緒に住んでいる理由を報告。







番組には元夫・松井さんもVTRで登場。インタビューに応じた松井さんは、「今日ここで（離婚しよう）みたいな、そういうのはない。ほんとに変わらず一緒に住んでますし」「ほんと紙（婚姻届）の問題だけだとは思うんですけど」「今と変わらないずっと関係なんで」「僕たちは（親として）たぶん変わらないままでいるとは思います」と説明。



今の暮らしについても「いつも通りの生活をしているつもりなんですけど」と、離婚後も変わらない生活を送っていると明かしました。







「紙上での離婚はなぜ？」と問われた、加藤さんは「彼（松井さん）は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプで。なので変わらないんですね。」と、コメント。



その上で、加藤ローささんは「やっぱり籍が入ってると入ってないとでは、私の気持ちが結構変わって」と話し、「妻じゃない、頑張らなくていい、って思えるようになって。私はすごい変わったなぁって思ってます」と、現在の自身の気持ちの変化を明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】