µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬½Ð±é¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¶½¹Ô¼ýÆþ105²¯±ßÆÍÇË
¡ÊC¡ËµÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ ¡ÊC¡Ë2025 ±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼ç±é¡¦µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤¬¡¢¸ø³«73Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô747Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï105²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
2002Ç¯¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ç»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2007Ç¯¡Ö°¿Í¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¢ÂçÐÇ¼¡Ïº¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿µÈÅÄ½¤°ì¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡Ö¹ñÊõ¡×¡£ËÜºî¤Î²ÎÉñ´ì»ØÆ³¤âÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼òî¼£Ïº¤Î¸µ¤Ç¡¢µÈÅÄ½¤°ì¼«¿È¤¬3Ç¯¤Î´Ö²ÎÉñ´ì¤Î¹õ°á¤òÅ»¤¤¡¢³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò·ìÆù¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¡£
¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÎÍûÁêÆü¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦µÈÅÄ½¤°ì¤¬¡Ö100Ç¯¤Ë°ìËÜ¤ÎÁÔÂç¤Ê·ÝÆ»±Ç²è¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡¢µÈÂôÎ¼¼ç±é¡¢²£ÉÍÎ®À±¶¦±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢6·î6Æü¤è¤ê¾å±ÇÃæ¡£
²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î£µ£°Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¤¬¡¢ÁÔÀä¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤È´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¡¢¸ø³«¤«¤éÀä¤¨¤ºÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏËþÂÅÙ 97.2¡ó¤òµÏ¿¤·¡Ê¢¨TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÄ´¤Ù¡Ë¡¢¸ø³«¤«¤éÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤â¤Ë¿¤ÓÂ³¤±¡¢2025Ç¯¸ø³«¤ÎË®²è¼Â¼Ì No.1¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¡£¶½¹Ô¼ýÆþ135²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤ËÊÂ¤Ö£´½µÏ¢Â³ÅÚÆüÁ°½µÈæÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¡¢°ÛÎã¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Ê¢¨ÉõÀÚ½éÆü100´Û°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¡Ë
Èþ¤·¤¤¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¡¢¡Ö¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ö3»þ´Ö¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë²á¤®¤¿¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤È¸À¤ï¤º²¿ÅÙ¤â±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¸ø³«73Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô747Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï105²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è!¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¡¢¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¡Ê1983Ç¯¸ø³«¡¢110.0²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè£³°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤«¤é´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÚµÈÂôÎ¼¥³¥á¥ó¥È¡Û¤¿¤È¤¨¾¯¿ô¤Ç¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂô»³¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¤«¤éÂô»³¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¸ÀÍÕ¤òÄºÂ×¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤ï¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²£ÉÍÎ®À±¥³¥á¥ó¥È¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Âô»³¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¡¢°¦¤·¤ÆÄº¤±¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀÕÇ¤¤¬¹¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë"²ÎÉñ´ì"¤ËÂÐ¤·¤Æ·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢"²ÎÉñ´ì"¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î"²ÎÉñ´ì"¤â´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤Ï»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾å±ÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ÏÀ§Èó¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡ÚÅÏÊÕ¸¬¥³¥á¥ó¥È¡Û¸ø³«¤«¤é2¥ö·î¤È¾¯¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤¡¢¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Á´°÷¤Î¾ðÇ®¤ÈÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÝÆ»¤È¤Ï²¿¤«¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¿´¹½¤¨¤È¤Ï¡¢¡¢ÍÍ¡¹¤ËÌä¤¤Ä¾¤¹»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Û¸Å¤¤¡¢ÀÎ¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤´¹âÎð¤ÎÊý¤«¤éÃæ¹âÀ¸¤Î¼ã¼Ô¤Þ¤Ç¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºËþ¾ì¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬³§Æ±¤¸¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£»°»þ´Ö¤â¤Î´Ö¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¡£¤½¤³¤ËÀ¤Âå¤Î³Ö¤¿¤ê¤Ï¾Ã¤¨¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬º²¤Î¤¦¤Á¿Ì¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯Î®¤ì¤ëÎÞ¤¬¤É¤ì¤À¤±Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤È¡¢²æ¡¹¤ÎÌÜ¤ËÀ¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤â¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤òÍá¤Ó¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢¤¿¤À¤¿¤À´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢Àï¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£