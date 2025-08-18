『ポケットいっぱい』が嬉しい！【GU】デザイン大優勝♡「優秀バッグ」

バッグの中でいつも小物が迷子になりがち……。今回紹介する【GU（ジーユー）】のバッグは、複数ポケット付きなうえ、すっきりとしたトレンド感のあるデザインが魅力。「小物収納に便利」と公式ECサイトも推すバッグを、さっそくチェックしてみて。

高見えするレザー調素材できれいめコーデにもマッチ

【GU】「ポケットミニバックパック」\2,990（税込）

落ち着いたレザー調素材が高級感たっぷりのバックパック。上品な見た目と、ころんと丸みのあるシルエットでおしゃれに持てそうです。前面にある2つのポケットのほか、内側にも小物収納に使えそうなポケット付き。モード・きれいめコーデに馴染む優秀バッグは、大人女性のお出かけにも重宝しそう。

持つだけでトレンド感アップを狙えるバッグ

【GU】「アウトポケットショルダーバッグ + E」\2,990（税込）

すっきりコンパクトなデザインと、小物収納に使えそうなアウトポケットが4つあるバッグ。鍵やイヤホンなどごちゃつきがちな小物を、整理しやすいのが嬉しいポイントです。ベルトは長さ調節できるので、シーンやコーデに応じた使い分けが可能。シルバーのバッグは、次トレンドとして注目されるY3Kの雰囲気を感じさせる未来感も魅力です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M