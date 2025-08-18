藤川阪神し烈な正左翼手争い…“レギュラー不在”の現状に元投手コーチが持論「外に出た方がチャンスを得られる場合もある」

正左翼手争いが注目される阪神を率いる藤川球児監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した佐藤義則氏が8月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。藤川球児監督率いる阪神において、激しさを増す正左翼手争いに言及した。

【動画】日本記録達成！ 2025年8月17日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼

17日の巨人戦（東京ドーム）では「6番・左翼」で先発出場した高卒5年目の22歳・高寺望夢が4回に先制タイムリーを放ち、勝利の立役者になった。一方で、16日の同カードでは、同じ左翼手で先発に名を連ねた21歳の中川勇斗がプロ初となる3安打猛打賞と躍動した。

ファンの間でも「中川と高寺を同時に使う方法はないのですか？」「2人とも打撃センスが凄いわ」と称賛の声が挙がっている。阪神のレフトは高寺、中川に加え、前川右京、豊田寛、熊谷敬宥ら若手の候補がひしめいている。

誰が定位置を奪い取るかは、注目ポイント。その点について、佐藤氏は「試合に出ないと給料も上がらないからね」として持論を述べている。

「厳しい言い方をすれば、前川なんかはチャンスを潰したことになる。レギュラーを取れる場面なのに、不調で出られなくなった。結局みんな出たいと思ってベンチにいるわけで、そこでチャンスをどれだけモノにできるかが勝負」