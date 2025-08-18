「可愛い過ぎるよぉ〜」京セラに降臨の歌姫がマウンドで“クルリ”して笑顔「素晴らしい歌声に圧倒されました」

May J.が京セラドームで始球式を行った(C)産経新聞社

歌姫の登場にスタンドのファンが魅了された。8月17日に京セラドーム大阪で行われたオリックスー西武戦のスペシャルゲストとして招かれた人気歌手のMay J.さんが、始球式と歌声を披露した。

【動画】「可愛すぎます」May J.が歌と始球式で魅了！実際の投稿

この日は「真夏のオリフェス」として開催され、オリックスの黒い特別仕様のユニフォームと、白のパンツスタイルでマウンドに立った。

大きく振りかぶった一球は右に逸れてノーバウンドとはならず、悔しそうにクルリと一回転し、笑顔を見せた。試合は延長12回に廣岡大志のサヨナラ弾でオリックスが7−6で劇的勝利を収めると、最後は圧巻のLIVEパフォーマンスで締めくくった。