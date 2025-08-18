¥Þ¥Ä¥³£³½µ´Ö¤Ö¤êÉüµ¢¡ÖÇ¯¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¥¤¥ä¤è¤Í¡×¹ø¤Î°¡Ã¦±±¤Ç£²½µ¡õÆÃÈÖ·çÀÊ¤ÎMX¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×
TOKYO MX¤ÎÌ¾Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤¬18Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2½µÏ¢Â³·çÀÊÃæ¤Î·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹ø¤Î°¡Ã¦±±¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¤ÏËÁÆ¬¡Ö»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Àè½µ15Æü¤Ë·çÀÊ¤·¤¿ÊüÁ÷5000²óµÇ°ÆÃÈÖ¡Ö½Ë¡ªÊüÁ÷5000²óµÇ°¡¡5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ªËüÇî¡×¤ò¸«¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÌô¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤óËÜÅö¤Ë¡£Ìô¤¬¤è¤¯¸ú¤¤¤Æ¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¡Ä¥¤¥ä¤Í¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¥¤¥ä¤è¤Í¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶á½ê¤Ë¥¸¥¸¥¤¡¢¥Ð¥Ð¥¢¤¬¡ØÁá¤¯»à¤Ë¤Æ¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤³¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¿Í´Ö¤Ï»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ØÀá¤Ã¤Æ³°¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤ì¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤è¡£¥Ê¥á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡ÖÆü¡¹À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥Ï¡¼¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥Ê¥á¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
4ÆüÊüÁ÷¤«¤é2½µÏ¢Â³¤Ç·çÀÊÃæ¤À¤Ã¤¿¡£4Æü¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ç¡¢Íâ½µ11Æü¤Ï¹øÄË¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£Àè½µ15Æü¤Ë¤Ï¡Ö½Ë¡ªÊüÁ÷5000²óµÇ°¡¡5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ªËüÇî¡×¤Î¸ø³«À¸¼ýÏ¿¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö°¡Ã¦±±¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£
15Æü¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÅê»ñ²È¤Î¼ãÎÓ»Ë¹¾»á¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥Ö¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹ü¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤¤¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯20Ç¯ÂÑ¤¨¤¿¡£5000²ó¤òÁÀ¤Ã¤¿·×²èÅª¹üÀÞ¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï05Ç¯4·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤ÏÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï1000¿Í¶á¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£