BTS・V、初の始球式が決定「ARMY、you ready？」 8・25ドジャースタジアムで開催
韓国の7人組グループ・BTSのVが、25日（現地時間）開催の米大リーグ（MLB）・ドジャースの始球式に登場する。きょう18日、同球団の公式Xで発表された。
【写真】美しい腕の筋肉…ピースで笑顔のBTS・V
球団は「ARMY、you ready？」（ARMY＝ファンネーム）と投稿。Vが、ドジャースタジアムで始球式を行うことを伝えた。
スポーツに格別な関心を持つVとメジャーリーグとの出会いに、発表直後から熱い反響が寄せられている。世界的なスポーツイベントと“21世紀ポップアイコン”であるBTSとの出会いがどのような相乗効果を生み出すのか、注目が集まる。Vにとって初めての始球式となるため、関心は非常に高まっている。
これまでVはハイエンドブランド、グローバル飲料、コーヒーブランドなど、さまざまな分野のモデルとして活躍し、世界的な影響力を証明してきた。今回の始球式は、Vのグローバルでの驚くべき存在感を示す特別な瞬間となる。
Vが属しているBTSは2026年春のカムバックと共に大規模ワールドツアーを公式に発表した。7月からメンバー全員が順次アメリカへ渡り、本格的な音楽制作と公演準備に取りかかっている。最近は、Global Superfan Platform「Weverse」などを通じて、近況を共有しながらファンと活発な交流を続けている。
