SHINeeのONEWが、日本2ndミニアルバム 『SAKU』を10月1日にリリース。また、あわせてトレーラーも公開となった。

日本盤のリリースは、前作『Life goes on』以来、約3年ぶりに。公開されたトレーラーには、本作のジャケット撮影をしているONEWの姿が映し出されている。

本作は、日本語の“（花が）咲く”をコンセプトに制作され、収録されている5曲それぞれに花にまつわるストーリーが展開されており、作品全体が、ONEWからの花束のような爽やかでリラックスする雰囲気になっている。

また、購入者特典として、対面サイン会、2ショット撮影会、1対1ビデオ通話会、武道館公演サウンドチェック見学会も開催。詳細はホームページへ。

＜ONEW コメント＞

人は花、つまり自然とよく合います。その中で発見する感情を共に感じたいです。皆さんは僕の花ですから。

（文＝リアルサウンド編集部）