モノマネタレントの原口あきまさが１８日、大阪市内で「原口あきまさ芸歴３０周年記念単独ライブ〜我夢謝裸〜大阪公演」（１０月１２日、松下ＩＭＰホール）の取材会を行った。

１５年ぶりの単独ライブ。これまでモノマネの若手芸人たちとのユニットライブに力を入れてきたが、スタッフに「そういえば３０年越えましたね」と言われたそうで「そういえば自分のことやってねーやと。自分のこともやらなきゃと思って実は去年３０周年を迎えているんですけど、今年やろうと思いました」と経緯を明かした。

サブタイトルの「我夢謝裸」には「自分らしく、自分の思い描いた夢に向かって、感謝の気持ちを忘れずにいろんな人に感謝して、真っすぐぶつかっていこう。すべてを見せます」という意味が込められている。大阪公演のスペシャルゲストには兼光タカシとロバート・秋山竜次も出演。「兼光くんが解散した後にピンになって、モノマネ芸に魂をようやく売ってくれた」と大喜び。秋山に関しては「秋山くんの持ちネタに、僕が考えたコラボレーションをやってみたかったというのがあるので、ぜひそれをやらせていただきたい」とワクワクしている。

代表的な持ちネタである明石家さんまの“つけ歯”を持参して会見に出席。「この歯は９代目です。裏側は僕の歯型に合わせているので、歯医者さんに行くと、これもメンテナンスしてもらうんです。僕の歯よりも長い時間メンテナンスしているので、僕の治療が遅れる」と笑いを誘った。