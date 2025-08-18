ブラジル1部サントスが17日（日本時間18日）、ホームでバスコダガマに0―6と惨敗を喫した。1部20チーム中15位に低迷するチームは試合後、クレベル・シャビエル監督の解任を発表した。

16位のバスコダガマに後半5ゴールを奪われて大敗。今年1月に13年ぶりの古巣復帰を果たし、6月に契約を半年延長したブラジル代表FWネイマール（33）はフル出場でノーゴール。サポーターが激しいブーイングを浴びせる中、試合後はピッチにうずくまって涙を流した。あまりの落胆ぶりに、敵将フェルナンド・ディニス監督に抱きしめられ、慰められながら引き揚げたほどだった。

地元紙グローボによると、ネイマールにとってはサントス時代の11年クラブW杯決勝でバルセロナに、バルセロナ時代の17年欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でパリSGに、それぞれ0―4で敗れたのを超える屈辱となった。試合後は「暴力的なものは許されないが、ファンはあらゆる方法で抗議する権利がある。本当に恥ずかしい。こんなことは人生で初めてだ。怒りで涙が止まらない。何もかも許せない」とまくし立てた。

サントスは23年にクラブ史上初めて1部から降格したが、2部優勝により1シーズンで1部復帰。だが、17位以下となれば再び2部へ降格する。古巣復帰後、リーグ戦でまだ3得点のネイマールは「ひどい試合だった。サントスのユニフォームを着てあんな試合はするのは恥ずべきことだ。全員が頭を下げて家に帰り、自分がどうすべきか考えないといけない。今日の調子のままなら、次の試合に出る資格すらない」と不満をぶちまけた。