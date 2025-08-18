MONSTA X、本日（18日）新曲『Do What I Want』を先行公開！待望のカムバックに向け熱気高まる

MONSTA Xが、待望のカムバックへ向けて本格始動する。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、MONSTA Xは本日（18日）午後6時に各種音楽配信サイトを通じて新ミニアルバム『THE X』の先行公開曲『Do What I Want』をリリースする。

新曲『Do What I Want』は、デビュー10周年を迎えたMONSTA Xの揺るぎない自信を込めたHIPHOPトラックだ。ミニマルな構成の中でも中毒性の高いフック、グルービーなベース、リズミカルなドラムが際立ち、彼らの魅力を存分に引き出している。

さらに、『Do What I Want』はメンバーのジュホンが作詞・作曲に、I.Mが作詞に参加し、「自分がやりたいようにやる」というメッセージを、ストレートかつ力強く表現した。10年間K-POPシーンの中心を走り続けてきたMONSTA Xは、「強く見せようとする」のではなく、「ただ強い存在」としての自信と生のエネルギーを洗練された質感で表現し、リスナーにカタルシスを届ける。

音源と同時公開されるMVでは、『Do What I Want』のテーマが持つ即興性や直進性を映像化している。 全てに挑戦し、成し遂げてきた彼らだからこそ示せる確かな自信を余すことなく放ち、視覚的な楽しさも加えている。16日に公開されたMVのティザー映像が世界中のファンに新鮮なインパクトを与えたことから、本編への期待も高まっている。

9月1日にリリースされる新アルバム『THE X』は、MONSTA Xが歩んできた10年の軌跡を詰め込んだ作品だ。アルバム名『THE X』には「完全な唯一無二の未知数」という意味と共に、そこに秘められた無限の可能性と新たな方向性が込められている。またローマ数字で「10」を意味する「X」とも重ねられており、グループの10周年を象徴している。

節目となる10周年を迎えたMONSTA Xは、先行公開曲『Do What I Want』を皮切りに、タイトル曲『N the Front』、収録曲『Savior』『Tuscan Leather』『Catch Me Now』『Fire & Ice』の全6曲を披露し、2025年下半期の音楽シーンを熱く盛り上げる見通しだ。

MONSTA Xは所属事務所を通じて「9月1日のカムバック前に、MONBEBE（ファンダム名）に特別なプレゼントを届けたくて、先行公開を決めました。まもなく公開される『Do What I Want』のMVには、これまで見せたことのない新たな姿と面白い要素をたくさん詰め込んだので、温かい関心と愛をお願いします」とコメントした。

なお、MONSTA Xの新ミニアルバム『THE X』は、9月1日にリリースされる。

