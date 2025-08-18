»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Ç¤ÎÅ´Æ»¾è¼Ö¤Ç20¡ó´Ô¸µ
¡¡»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¡¢Å´Æ»¤Î¾è¼Ö»þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç20¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¾è¼Ö¡ª¡¡ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ò3Æü´Ö¤´ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï9·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÇÂÐ¾Ý¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤ò3Æü´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×¾è¼Ö¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¸Â¤ËºÇÂç20¡ó¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£»ÏÈ¯～½ªÅÅ¤Î´Ö¤Ç²þ»¥¤ËÆþ¾ì¤·¤¿ÆüÉÕ¤¬ÍøÍÑÆü¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëVisa¤ª¤è¤ÓMastercard¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«ー¥É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ï¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡¢¾ÅÆî¥â¥Î¥ìー¥ë¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¡¢¹âÈøÅÐ»³Å´Æ»¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¡¢²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ë¡¢°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¡Ê½ÙÆ¦Àþ¡Ë¡¢±ó½£Å´Æ»¡£¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤Ï©Àþ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ï¡¢Google Pay¡¢Apple Pay¡¢Samsung Pay¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¡£Olive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥âー¥É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Î¤ß¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿Í½Äê»þ´ü¤Ï11·îËö¤´¤í¡£ÂÐ¾Ý¥«ー¥É Olive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥âー¥É¡Ë Olive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤ ¥´ー¥ë¥É¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥âー¥É¡Ë Olive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤ ¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥âー¥É¡Ë »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥×¥é¥Á¥Ê »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥×¥é¥¤¥à¥´ー¥ë¥É »°°æ½»Í§¥ä¥ó¥°¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö »°°æ½»Í§¥«ー¥É »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡ÊNL¡Ë »°°æ½»Í§¥«ー¥É¡ÊNL¡Ë »°°æ½»Í§¥«ー¥É¡ÊCL¡Ë »°°æ½»Í§¥«ー¥É Tile »°°æ½»Í§¥«ー¥É A »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ç¥Ó¥åー¥×¥é¥¹ »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨ ¥×¥í¥ß¥¹Visa¥«ー¥É »°°æ½»Í§¥«ー¥É RevoStyle VISA ¥¨¥Ö¥ê¥×¥é¥¹ »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥ÉVISA¡ÊSMBC¡Ë »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥×¥é¥¤¥à¥´ー¥ë¥ÉVISA¡ÊSMBC¡Ë »°°æ½»Í§¥«ー¥É VISA¡ÊSMBC¡Ë SMBC CARD ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É SMBC CARD ¥×¥é¥¤¥à¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É SMBC CARD ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¥É SMBC CARD ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¥«ー¥É SMBC CARD Suica ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¥É SMBC CARD Suica ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¥«ー¥É One's CARD ¥´ー¥ë¥É One's CARD ¥ä¥ó¥°¥´ー¥ë¥É One's CARD ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö One's CARD ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ One's CARD ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯A One's CARD ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨ »°°æ½»Í§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É for Owners »°°æ½»Í§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É for Owners »°°æ½»Í§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É for Owners »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥Êー¥º ¥´ー¥ë¥É »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥Êー¥º ¥â¥Ó¥Ã¥ÈVISA-W