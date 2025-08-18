夫の定年退職を機に夫婦の家事分担を見直したいという家庭もあるだろう。

最近では家事を前向きに捉えるシニア男性も増えており、夫が一定の家事を担っていれば、妻の急な入院などへの備えにもなる。最適な分担のあり方を考える上でのヒントを専門家に聞いた。（藤本綾子）

神戸市で月１回開かれる男性向けの料理教室。７月上旬には６０、７０歳代を中心に１３人が参加し、チキンソテーやナスの煮浸しなどを作った。

「ごはんくらい作れないとね」と言うのは、約３年前から教室に通う同市内の男性（６４）。定年退職までは妻に家事全般を任せていたが、現在は掃除や食器洗いなどを担っているといい、「この先、一人になることがあるかもしれない。自分のことは自分でできたほうがいい」と話す。

定年などを機に夫が家事をこなすようになり、シニア世代の家庭で家事分担が進む。花王が２０２４年に首都圏で行った家事意識調査では、６０歳代の男性の７割、女性の５割が「できるだけ家族で家事を分担している」と答えた。０８年の調査でそれぞれ５割、３割だったのに比べて着実に増えている。

シニアの家事意識に詳しい同社コンシューマーインテリジェンス室の矢部恵美さんは、「今の６０歳代は『家事は女性の仕事』という意識が薄れ、家事にやりがいを持つ男性も少なくない」と分析する。

家事意識調査では、６０、７０歳代に「好きな家事」も尋ねている。ゴミ出し、食事の後片付けなどは、男性が女性よりも「好き」と回答した割合が高かった。矢部さんは「好きな家事を任せるのも一つの方法。妻が嫌いな家事をやってもらえれば、満足度も高いはず」と提案する。

家事シェア研究家の三木智有さんは、シニア世代ではまず夫が妻のやり方を習うことを勧める。「長年家事を担ってきた妻のやり方が、その家の最適解になっていることが多い」と説明する。夫は妻のやり方を習得し、工夫やアレンジをするのがよさそうだ。

一方で夫の家事に対して妻がダメ出しをしたり、やり直したりしては夫のやる気が続かない。「妻が自分と同じレベルを求めず、『ひとまずＯＫ』と思うのも必要。譲れない点があれば、具体的に改善点を伝えて」と助言する。

家事を分担する割合に目安はあるのだろうか。子育て世代は家事の分量が多く、夫婦の負担の差を小さくすることが大事だが、シニア世代ではそれほど多くない。「夫の分担を増やして妻の負担を軽減するより、夫が一人で生活できることがゴールになる」と三木さんは語る。妻の急な入院や介護が必要になった時、生活が立ちゆかなくなるリスクを減らすことが重要だという。

結婚や出産、引っ越しなどを機に家事の分担を考えることは多い。「第二の人生のスタートとなる退職は見直しの好機」と三木さん。ライフスタイルや夫婦の関係性を見つめ直すことにもなるので、積極的に話し合ってみたい。