原日出子、手作りおつまみ公開「料理上手」「食べてみたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の原日出子が17日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】原日出子の手作りおつまみ
原は「昨日の夜は 海老とブロッコリーとしめじのガーリック炒めをつまみに ハイボール。今日の 遅いお昼は 娘ちゃんが 帰って来たので 野菜山盛り 豚しゃぶ素麺を作ったよ 美味しかった」とコメントし、自宅で色とりどりの野菜をたっぷり使った料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「食べてみたい」「野菜たっぷりで健康的」「家族愛を感じる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
