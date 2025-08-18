マギー、美背中全開ワンピ姿披露「想像以上」「美しい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/18】モデルのマギーが17日、自身のInstagramを更新。美しい背中があらわになった海外ショットを公開した。
【写真】マギー、背中を大胆露出
マギーは「Sunset was melting me every day ドゥブロヴニクのオールドタウンと夕陽」とコメントし、クロアチアのドゥブロヴニクで背中が大きく開い白いドレス姿で夕日を眺める姿を披露した。海に沈む美しい夕日をバックに振り返るポーズで美しい背中のラインがのぞき、ヨーロッパでの滞在を満喫している様子を表現している。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「素敵な景色」「想像以上」「どうなってるの？」「美しい背中」「ドゥブロヴニク憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マギー、背中を大胆露出
◆マギー、美しい背中あらわな夕日ショットを披露
マギーは「Sunset was melting me every day ドゥブロヴニクのオールドタウンと夕陽」とコメントし、クロアチアのドゥブロヴニクで背中が大きく開い白いドレス姿で夕日を眺める姿を披露した。海に沈む美しい夕日をバックに振り返るポーズで美しい背中のラインがのぞき、ヨーロッパでの滞在を満喫している様子を表現している。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「素敵な景色」「想像以上」「どうなってるの？」「美しい背中」「ドゥブロヴニク憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】