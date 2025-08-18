柿谷曜一朗の美人妻、新居ルームツアーの様子公開「おしゃれすぎ」「戸建欲しくなる」
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの丸高愛実が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新居のルームツアー動画を公開した。
【写真】柿谷曜一朗の美人妻、新居ルームツアーの様子
動画では、リビングや子ども部屋などを紹介。温かみのあるインテリアや、手作りで工夫された収納アイデア、こだわり抜いた家具の数々が披露された。
コメントでは「何もかもがおしゃれすぎて凄く参考になりました」「おしゃれやし無駄がなくて素敵。帰りたくなるお家にするって結構大事やなぁと思いました」「壁収納の神ですね！」「戸建欲しくなる」などの反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
◆丸高愛実、新居ルームツアーの様子公開
◆丸高愛実＆柿谷曜一朗、2016年に結婚
