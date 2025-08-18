劇場版「鬼滅の刃」257億円で歴代興収4位に、「アナ雪」「君の名は。」抜き去る
7月18日に公開された「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が、公開31日間で、興行収入257億8265万6600円を記録した。
「鬼滅の刃」公式X（Twitter）の発表によると、公開31日間の観客動員数は1827万2941人。
同アカウントは「大変多くの方にご鑑賞頂き心より御礼申し上げます。様々な形式で上映頂いております感謝と共に、引き続き、何卒よろしくお願い致します」と感謝の言葉をつづっている。
なお、歴代興行収入記録のトップは、407.5億円の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（2020年）で、2位が316.8億円の「千と千尋の神隠し」（2001年）、3位が277.7億円の「タイタニック」（1997年）。現在、257.8億円の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は4位で、255億円の「アナと雪の女王」（2014年）、251.7億円の「君の名は。」（2016年）を抜いている（※数字は興行通信社調べ）。
「鬼滅の刃」公式X（Twitter）の発表によると、公開31日間の観客動員数は1827万2941人。
同アカウントは「大変多くの方にご鑑賞頂き心より御礼申し上げます。様々な形式で上映頂いております感謝と共に、引き続き、何卒よろしくお願い致します」と感謝の言葉をつづっている。