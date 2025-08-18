タレントのほしのあき（48）が、おなかを見せたウェア姿の自撮りショットを披露し「相変わらず、お綺麗で！」「いつまでもお若い！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】プールでの夫婦ショット

これまでにもInstagramで、旅行先のシンガポールで撮影した、13歳・長女との2ショットや、夫・三浦皇成騎手（35）とプールを楽しむ夫婦ショットなど、プライベートの様子を公開しているほしの。さらに、ピタッとしたウェア姿でトレーニングをする動画や、スタイルが際立つビキニショットなども公開しており、「昔と変わらず、めっちゃキレイです！」「まだまだ現役でグラビア出来ると思います！」「どれだけ若いのー！！」「永遠の私の憧れ！」など、変わらないその姿もたびたび話題になっている。

おなかを見せた自撮りショットに反響「いつまでもお若い！」「可愛いし美人！」

16日の投稿では、「下半身を使う動きをたくさんしたから、脚がガクガク。帰る時、階段降りるのがつらかった〜」とつづり、おなかを見せたウェア姿の自撮りショットを披露。この投稿にも、「ただ、真っすぐに立っているだけで、スタイルの良さが分かって、とてもステキです！」「いつ見ても可愛いし美人！」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）