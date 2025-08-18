史上最速での通算200セーブをあげた巨人のライデル・マルティネス投手が、自身の決め球でもある“スプリット”について語りました。

マルティネス投手は15日の阪神戦で、NPB史上最速となる348試合での200セーブを達成。試合後にはお立ち台で涙ながらに感謝を語りました。そんなマルティネス投手はこの日、1点リードの9回のマウンドにあがると、阪神の中野拓夢選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手を相手に三者連続三振。要所で決め球のスプリットを生かし、見事に抑えました。

以前、このスプリットを受けた阿部慎之助監督も「すごい球でしたね。すげぇ落ちる」と絶賛。

マルティネス投手はこのスプリットについて「僕を日本に連れてきた監督に教わりました」とコメント。その監督とは2017年から2年にわたって中日の監督をつとめた森繁和さんです。マルティネス投手は「『スプリットを覚えれば打ちにくいピッチャーになれる』と言われ覚えました」と明かし、来日してからこの球種を習得したことを明かしました。

193cmもの長身から投げ下ろす直球に加え、決め球・スプリットでも打者を翻弄（ほんろう）しているマルティネス投手。2022年と2024年には2度のセーブ王も獲得しています。

そんなマルティネス投手のスプリットにはある秘密が。2パターンの握り方があり、同じ球種でも変化量を変えているといいます。1つ目の握り方は、中指のみを縫い目にかける握り方。2つ目は縫い目の外側に両指を置く握り方です。これによってさらに打者を惑わせていることを明かしました。

28歳での偉業達成に、さらなるセーブ数の更新にも期待がかかるマルティネス投手。守護神としての躍動にも注目です。

