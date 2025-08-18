Image: SJCAM

その回転ディスプレイグリップはリモコンだって!?

登場以来、純粋なビデオカメラ市場で1年以上も売れまくっているDJIのOsmo Pocket 3。コイツに似たアイテムは時々出てきたけど、SJCAMの「C400」はいい感じに破天荒ですよ。

カメラ部のC400 Pocketを外して単体のアクションカムとして使える、本体である回転ディスプレイグリップにつけて手持ち撮影ができる、回転ディスプレイグリップをリモコンとして使うといった、3in1のビデオカメラなのですから。

Image: SJCAM

カメラそのものの性能を見ると、センサーサイズは1/2.8インチCMOS。動画は4K 30fpsまで撮れます。録画時間はカメラ部のみで172分、本体込みで437分。バッテリーはかなりタフ。

レンズは明るさがF/2.0、FOV154度とめちゃくちゃ広いけど、これは電子手ブレ補正を活かす前の画角でしょうね。

Image: SJCAM

ディスプレイを回転させると電源ON＆録画開始といった、某OP3のいいところを取り入れてます。

アクションカメラならではの画角を活かし、攻めた撮影ができそうなコイツ。お値段は3万9,999円です。やすーい。

Source: SJCAM