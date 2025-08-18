モデルでタレントの森泉さんは8月15日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを公開し、美人な様子が分かる横顔に称賛の声が集まっています。（サムネイル画像出典：森泉さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルでタレントの森泉さんは8月15日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを公開しました。

【写真】森泉の娘の美しい横顔

「横顔がお美しいですね」

森さんは「バレエの発表会」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が娘とのツーショットです。優しい笑顔で見つめる森さんの表情と、娘の美しい横顔が際立っています。また、衣装や髪飾りなども似合っています。

コメントでは、「娘ちゃんもママ譲りのスタイルと美人さん」「横顔がお美しいですね」「お母さんの優しい笑顔が素敵です」「いつの間にかレディに」「本当に娘さん素敵」「お母さん譲りの美人さん」「もうこんなに大きくなったんですね」「素敵なママと娘さん」「ママからの遺伝の美人オーラが確かなもの」「ママの顔になってる」「まつ毛長い」と、称賛の声が上がりました。

「Summer Vacation」

8日には「Summer Vacation」とつづり、娘と海で遊ぶ様子を公開していた森さん。夏らしく、とても楽しそうです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)