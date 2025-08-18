「もうこんなに大きく」森泉、娘の美しい横顔を披露「遺伝の美人オーラが確か」「ママ譲りのスタイル」
モデルでタレントの森泉さんは8月15日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを公開しました。
【写真】森泉の娘の美しい横顔
コメントでは、「娘ちゃんもママ譲りのスタイルと美人さん」「横顔がお美しいですね」「お母さんの優しい笑顔が素敵です」「いつの間にかレディに」「本当に娘さん素敵」「お母さん譲りの美人さん」「もうこんなに大きくなったんですね」「素敵なママと娘さん」「ママからの遺伝の美人オーラが確かなもの」「ママの顔になってる」「まつ毛長い」と、称賛の声が上がりました。
(文:多町野 望)
「横顔がお美しいですね」森さんは「バレエの発表会」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が娘とのツーショットです。優しい笑顔で見つめる森さんの表情と、娘の美しい横顔が際立っています。また、衣装や髪飾りなども似合っています。
「Summer Vacation」8日には「Summer Vacation」とつづり、娘と海で遊ぶ様子を公開していた森さん。夏らしく、とても楽しそうです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
