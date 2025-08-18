Carp Legend Game実行委員会は18日、2025年11月29日（土）にカープOB戦「Carp Legend Game 2025」をマツダスタジアムで開催すると発表した。

「カープOBによる紅白戦」「ホームラン競争」「夢のレジェンド対決」などレジェンド対決企画を検討中で、そのほか、来場者が楽しめるコンテンツを検討中だ。

なお、チケットの先行販売とレプリカユニフォームの販売は8月19日(火)から、チケットの一般販売は8月30日(土)からスタートとなる。

■出場選手

安仁屋 宗八、外木場 義郎、山本 浩二、内田 順三、渡辺 弘基、江夏 豊、道原 裕幸【初】、木下 富雄、佐伯 和司【初】、池谷 公二郎、金城 基泰【初】、達川 光男、山根 和夫、大野 豊、高橋 慶彦、小林 誠二、山崎 隆造、川口 和久、川端 順、金石 昭人、長嶋 清幸、小早川 毅彦、正田 耕三、原 伸次、紀藤 真琴【初】、野村 謙二郎、西山 秀二【初】、佐々岡 真司【初】、金本 知憲、緒方 孝市、江藤 智、前田 智徳、浅井 樹、山内 泰幸、黒田 博樹、新井 貴浩、天谷 宗一郎 ほか

※年齢順／敬称略

※【初】はCarp Legend Game初出場者。

※8月18日(月)現在の出場予定者。追加・変更する場合あり。

■ゲスト出場

読売巨人軍OB ※紅白戦には出場せず、対決企画などに出演予定

中畑 清、江川 卓、高橋 由伸

■チケット販売

＜先行販売(抽選)＞

・販売日時 ： 8月19日（火）10:00〜8月24日（日）23:59

・販売窓口 ：

（1） たるポID

（2）広島テレビアプリ

（3）ローソンチケット【Lコード：61129】

・席種・料金： 内野指定席A（1塁側or3塁側） 5,000円（税込）

※限定オリジナルグッズ付き

＜一般販売(先着)＞

・販売日時： 8月30日(土)10:00〜

・販売窓口： ローソンチケット【Lコード：61129】

※チケット購入は、1人1回10枚まで。(グループ席は1回1組まで)。

・席種・料金(税込)：

ロイヤルボックス：7,700円

内野指定席A：4,200円

外野指定席：2,500円

パフォーマンスシート：2,100円

内野自由席(大人)：1,700円

(子供)：800円

など41席種(グループ席含む)

■ユニフォーム：当日、出場選手は各年代(ホーム・ビジター合わせて8種類)の復刻ユニフォームを着用

※出場予定の現役監督・コーチ陣は「現行モデル」での参加