加藤あい & 後藤真希、W表紙で『美ST』創刊16周年を飾る　40歳を超えた2人の美しさの秘密とは？

加藤あいと後藤真希がW表紙を務める『美ST』10月号が8月16日（土）に光文社より発売された。

10月号で創刊16周年を迎える『美ST』は本誌・増刊の2パターンで発売される。本誌の表紙は加藤あいが務め、「加藤が40歳を超えて気づいた『気持ちいい心のアンテナのはり方』」がテーマだ。加藤あいが内面外見ともに美しさをキープするために実践しているポジティブマインドを語る。本誌付録は「ハリ・ツヤ復活！スペシャル加藤あいBOX」。

増刊は後藤真希が表紙を担当し、「ナチュラルに、変わらないままで。後藤真希、40歳の未来」がテーマとなっている。デビューから25年、ますます輝きを更新し続ける後藤真希。羨望の透明美肌としなやかなボディをキープする秘訣や40歳を目前に控えた今の心境までに迫った。増刊付録は「透明美肌が叶う！スペシャルゴマキBOX」。本誌と増刊で付録内容も異なっている。

