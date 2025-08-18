川島菜月さん、離婚後の暮らしを告白 娘の料理＆息子の洗濯に感謝「幸せだよおおおおおお」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良（43）の元妻で、ブロガーの川島菜月さんが17日、自身のブログを更新。10歳の長女が作った料理や、5歳の長男が洗濯物を畳む姿を紹介しながら、シングルマザーとしての気づきを明かした。
【写真】家族で協力！洗濯を畳む息子のショットを披露した菜月さん
「今日は俺様が洗濯物を畳んでくれて…娘がきゅうりを漬けてくれました」とつづり、息子が丁寧に洗濯物を畳む姿や、スライスきゅうりを氷と合わせた手作り料理を写真で公開。「これ…めんどくさくて私には作れない…だからありがたいよ」「シャキシャキで新食感で本当美味しいすぎ!!」と感謝の気持ちを伝えた。
夕食ではスーパーの惣菜に加え、自身が作った「もやしと豚肉の炒め物」や娘のきゅうり料理を食卓に並べ、「娘の手作りきゅうりがおしゃれすぎて合うううううう」とミニスパークリングワインとの相性を楽しむ様子も披露。「夏休み…ご飯を頑張れてない」としつつも「幸せだよおおおおおお」とつづった。
さらに「シングルになってかなり楽させてもらえてるなと思う」と生活の中で感じる“ありがたさ”を吐露。「怠けすぎなのでちょいやらねば！！！！！！」と母としての自戒も込めた。
この投稿には「娘さん偉い」「きあちゃんのお料理の上達が半端ない」「息子くんもすごい」などの声や、「人間お惣菜でも全然大丈夫」「ぼちぼち頑張って」など温かいエールが相次いだ。
川島と菜月さんは2015年に結婚。15年に長女、20年に長男が誕生したが、今月22日に離婚を発表している。
