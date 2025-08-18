【洪水警報】東京都・練馬区、清瀬市に発表 18日16:43時点
気象台は、午後4時43分に、洪水警報を練馬区、清瀬市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を練馬区、清瀬市、西東京市に発表しました。
東京地方では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、18日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■荒川区
□大雨警報
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■練馬区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
18日夜遅くにかけて警戒
■福生市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜遅くにかけて警戒
■清瀬市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
18日夜遅くにかけて警戒
■東久留米市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■羽村市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜遅くにかけて警戒
■西東京市
□大雨警報【発表】
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■瑞穂町
□大雨警報
・浸水
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 90mm