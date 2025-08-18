気象台は、午後4時43分に、洪水警報を練馬区、清瀬市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を練馬区、清瀬市、西東京市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・練馬区、清瀬市に発表 18日16:43時点

東京地方では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、18日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■荒川区

□大雨警報

・浸水

18日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■練馬区

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

18日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報【発表】18日夜遅くにかけて警戒■福生市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■清瀬市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】18日夜遅くにかけて警戒■東久留米市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■羽村市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■西東京市□大雨警報【発表】・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■瑞穂町□大雨警報・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 90mm