¡¡£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤Î¸µ¿Íµ¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ð¥óÃçÂ¼¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££Â£ÄÀï»Î¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹õÀÐ¹âÂç¤È¤È¤â¤Ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Í¤¸¤êÈ´¬¤¤Ë¡Ö¶¸Íð¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¹õ¤ÎÏÂÁõ»Ñ¤Î¥Ð¥ó¤È¡¢ÊÒÈ©¤òÃ¦¤®¡¢¥à¥¥à¥¤ÎÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÀÐ¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÁÇÅ¨¡×¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬£±ÈÖ²Ú¤¢¤ë¤è¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬¹õ¤¹¤®¤Æ¡¢¹õÀÐ¤¯¤ó¤¬ÈþÇò¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±»ÅÄ½ã»Î¤È¤È¤â¤Ë£Â£Ä¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥ó¤Ï£Â£Ä£±£´¤Î£±£°¿Í¥Ë¥Àï¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£