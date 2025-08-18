双子妊娠中のタレント・中川翔子が18日、自身のインスタグラムを更新。現在の体調や悩みを赤裸々に明かした。

この日「不眠に悩まされております、、」とつづり、日に日に大きくなるお腹の写真を公開。

「そういうもの、てわかってても2時間とかで起きちゃってそのまま眠れず、、昼寝で取り返す、をするとまた眠れない ベッドから起き上がるには大玉スイカかかえてる感覚でひいひいよいしょ、と言いながらです」と妊娠後期のリアルな状況を明かした。

続けて「病院で買った着圧ソックスが本当に優秀すぎて足首あるから助かりますけど脱ぎ履きがめちゃくちゃ大変、届かなくて足の爪がきれません」とし、「もうお腹重たくてスーパーにいくのがやっと、腹帯してます、、マイナートラブルが日に日に増えていく 理解したらまた新しいトラブル！身体が変わっていく速度に心がなかなかついて行けてない」と本音を吐露。

その上で「ひい〜世の中みんな凄すぎます 眠れない時間にずっと双子男子ふたりの名前考えてるけど いまだに決まりません よくみんな名前とか考えてつけられるね凄すぎる、、男の子、で双子 むずかしすぎる！」と、名付けに奮闘していることも明かした。

この投稿にファンからは「私も35週の妊娠中でお腹でてきて足の爪切れないです」「わかる！私は夫に爪切ってもらってます」「お腹見る度に大きくなってるー」といったコメントが寄せられている。