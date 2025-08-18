元「KAT-TUN」の上田竜也（41）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。グループ解散決定後、連絡をくれたという2人の大物アイドルについて語った。

3月で「KAT-TUN」を解散した上田に対し、この日「ハライチ」澤部佑の代打MCを務めた俳優の坂上忍は「解散発表後に連絡来た先輩とかいらっしゃるんですか」と質問。上田は「櫻井翔くんと、堂本光一くんから連絡をいただきました」と回答した。

2人との関係を問われると、堂本については「元々光一くんのバックで、KAT-TUNっていうのができたんですよ。専属のバックダンサーとして」「その直属の関係で」と打ち明けた。

櫻井については「ある番組から少しお付き合いがあるようになって」「10年ぐらい前からお付き合いさせていただいてるんでけれども」と上田。

「昔20代とか10代の時とかって、あまり先輩とか後輩って、正直他人だと思って生きてきたんですよ。同じ事務所にいたとしても、何かあった時に話せるわけでもないし、結局そういうことでしょと思って。敵って言ったら言い方おかしいけど、1人で生きて来たんですよ」としたものの、グループのメンバーの脱退などがあった頃に櫻井と番組を共にすることになったとした。

当時は「メンタルが落ちこんでたんですけど、その時に声をかけていただいて。そこで俺もつっぱって生きてきたので、いろんな先輩に嫌われているんだなと思って生きてきたので、あっこんな俺に優しくしてくださる方いるんだっていうことで」と感謝。

「そこからこんなに話を聞いていただけるだけでもこんなうれしいんだっていうので、段々考えが変わってきて」と心境に変化が。「俺も翔くんにされた同じことを後輩にしてあげたいって思うようになっていって。だいぶ変わりましたね」と振り返った。

その出会いは「結構大きかったですね」としみじみと話した。