「ボート記者コラム・仕事 賭け事 独り言」

木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝が１３日のまるがめで１号艇から優勝。Ｖ４の２０２０年以来となる年間Ｖ３をマークした。ＳＧの舞台から遠ざかること５年。再び最高峰の場所へ立つために、今後に控えるＧ１で結果を残すことを誓った。

まるがめ初Ｖが懸かったファイナルのイン戦。エンジン素性としては並だったが、巧みな調整によって逃走態勢を作り上げると、コンマ１２のトップＳで堂々と押し切った。昨年は０に終わった優勝は、今年すでに３回。「今はまだＧ１を多く走らせてもらっている。そこで活躍してＳＧに出場したい」。安定感抜群の強い木下が戻りつつある。

２６歳だった１７年、年末の住之江グランプリシリーズでＳＧ初出場を果たすと、１９年の多摩川グランドチャンピオンで初優出。同年は３回のＳＧ優出をマークするなど大きく飛躍した。だが、超人たちがしのぎを削る頂上決戦に難なくとどまれるほどボートレースは甘くない。２０年のグランプリシリーズを最後に、木下の名前はＳＧ戦線から消えた。

３４歳。決して衰えを感じているわけではない。「自分としてはレベルが落ちたとは思っていないし、体もまだまだ動く」。内枠の安定感や５コースからの鋭い切り込みは健在だ。一方で「一つ勝てば一気に流れが来ることもあるし、目標がないとだらだら走ってしまう時もある」と、区切りなく１年を通して戦うこの競技の難しさも痛感している。

ＳＧの舞台へ舞い戻るために「エンジン出しからメンタル面まで、全部を高めていきたい」と総合力を強化させる考え。９月は平和島（４〜９日）、多摩川（２９日〜１０月４日）と二つの周年に出場する。もちろん簡単な戦いではないが、苦手の夏場を攻略できており追い風は吹いている。

家族思いのナイスガイだ。高校時代は大阪府立の雄・桜宮野球部で遊撃手として活躍した。大学から野球推薦の話も来ていたが「母子家庭で妹もいたから」と母・裕美子さんと同じレーサーの道へ進んだ。記者にとっては数少ない同学年の選手。これからも木下の走りに注目していきたい。（関西ボート担当・山本航己）