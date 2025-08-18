¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖµÜÆâÄ£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×½©¼ÄµÜ²È¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤âÇÛ¿®¡¡Å·¹Ä¤´°ì²È°Ê³°¤Ï·î1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¡18Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¤Ë½éÅê¹Æ
µÜÆâÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê18Æü¡Ë¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤µ¤¤Û¤É½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¸øÌ³¤ÎÍÍ»Ò¤äÀÅÍÜÃæ¤ÎÅ·¹Ä¤´°ì²È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê18Æü¡Ë¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ï¤µ¤¤Û¤É¸á¸å5»þ¤¹¤®¤Ë¡¢¡Ö½©¼ÄµÜ²È¡×¤È¡Ö¾ïÎ¦µÜ²È¡¦»°³ÞµÜ²È¡¦¹â±ßµÜ²È¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï³«Àß¤»¤º¡¢º£¸å¤â´ûÂ¸¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È1¤Ä¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¢§½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¡¢¢§¾ïÎ¦µÜ¤´É×ºÊ¡¢¢§»°³ÞµÜ²È¤Î¿®»Ò¤µ¤Þ¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¡¢¢§¹â±ßµÜ²È¤Îµ×»Ò¤µ¤Þ¡¢¾µ»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ³èÆ°¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¿ï»þÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢·î1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·î1²ó¤Î¤Þ¤È¤áÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½©¼ÄµÜ²È¡×¤È¡Ö¾ïÎ¦µÜ²È¡¦»°³ÞµÜ²È¡¦¹â±ßµÜ²È¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢³Æ10Ëç¤«¤é20Ëç¤Û¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÆâÄ£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô=¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¡×¤Ï8·î18Æü¸½ºß¡¢¤ª¤è¤½206Ëü¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥ê¡¼¥Á¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£