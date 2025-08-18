俳優藤木直人（53）が17日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。占い師の星ひとみさんから「女の子として生まれるはずだった」と告げられた。

星さんは占い中に「藤木さんって本当は女の子でしたからね」と語った。藤木も「俺多分女子に生まれる予定だったんだろうなって」と共感した。

星さんは「兄弟いらっしゃる？」と質問。藤木は「双子なんですよ。僕の方が後に生まれたんですけど、生まれた順番で出生届出してるから僕の中の感覚は弟なんです」と明かした。

藤木は「兄貴と比べたときに、俺本当はきっと女の子だったんだろうな」と語った。一緒に占った迫田孝也（48）から「感じる？ 感じてた？」と聞かれると、藤木は「今でも。別に女子になりたいわけでもないし、女子的なことでもないけど、本当は女子だったんだろうな」と明かした。

星さんは「藤木さんの場合、“陰”のエネルギー。始めが“陽”で来て、次が“陰”で来るから、『自分が一番で生まれてきた』って言われていたら、お兄ちゃんとの気が変わるの」と明かした。藤木は「兄貴の方が社交的で僕は内向的。だから小っちゃい頃は祖母とも電話できないくらい」と話した。