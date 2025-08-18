火を使わない焚き火体験！音・光・香りでリラックス！【タカラトミーアーツ】大人も子供も夢中にする炎の癒しトイ「FireWood Home」がAmazonで販売中！
火を使わない焚き火体験！【タカラトミーアーツ】大人も子供も夢中にする炎の癒しトイ「FireWood Home」がAmazonで販売中！
おうちキャンプで、本格的なゆらぎと音が楽しめるデイリーユースな焚火ガジェット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
焚火音がスピーカーから再生される中、本体上に配置された薪風のオブジェがLEDに照らされ、お家で焚火気分を演出。
いつまでも見ていて飽きない焚火の炎。そんな焚火の炎と薪の爆ぜる音を本格再現したデイリーユースな焚火ガジェット。
実際の焚火のように息を吹きかけながら火を絶やさないように楽しむ「アウトドアモード」と、お好みの明るさに調整できる「ライティングモード」の2モードを搭載。
