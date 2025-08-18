中山秀征、タレントで初の快挙 銀座鳩居堂で書道展開催「気持ちが引き締まります」
タレントの中山秀征（58）が18日、東京・銀座鳩居堂で行われた『第二回中山秀征書道展』開催記念取材会に登場した。同会場でタレントが書道の個展を開催するのは今回が初めてだと明かし、書道家としての喜びを語った。
【写真】達筆！大きな額に飾られた書道を公開した中山秀征
本展は、あす19日から31日までの約2週間にわたり同会場で開催する。今回のテーマは「智慧」。これまでに中山が経験した事や感じた事を文字にし、『カンヌ国際映画祭』作品展にて発表した「不敗」「無心」「禅」「笑門」などをはじめ、約20作品の展示を予定している。
小学1年生から書道をはじめ、50歳を超えてからも精力的に書道に取り組んできた中山だが、本展について「今回の銀座鳩居堂という場所は、書道をやっている者として素晴らしい場所なんです。気持ちも引き締まりますし、気合も入ります」と開催の喜びをかみしめる。「1回目は群馬県で開催させていただいて、その時は地元のみんなに喜んでもらいたいという気持ちでしたが、今回はより多くの方にみていただける会場になったと思います。ぜひお越しください」とアピールした。
昨年、地元の群馬県藤岡市で開催した第1回の個展では、約2週間で3万2千人以上の動員を記録。「3万人もの方が来てくれてうれしかった。これは続けていこう」と思ったという中山は、今年は東京で開催したいと会場を探したと話す。そんな中、鳩居堂での開催を決めるため面談をした際には「素晴らしい書道家の方しかやったことがないと聞き、『そこをなんとか…』と（笑）」とジョークを交えつつ、開催が決まった際には「申し訳ないのと、ありがたいのと、うれしいので…非常に感謝しています」と思いを語った。
