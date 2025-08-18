上沼恵美子、愛犬そっくりの芸能人を実名で紹介「すばらしく美人！」
タレントの上沼恵美子（70）が、17日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、愛犬そっくりだという芸能人を実名をあげて語った。
【動画】人生相談に乗る上沼恵美子 隣にキュートな愛犬
イチロー氏が日本選手として初めてアメリカ野球殿堂入りした話題で、かつての愛犬「一弓」を紹介。そこから犬の話題となった。
上沼も豆柴「すーちゃん」を飼っている。「取材で家に来た人が、すーを見てね、誰かに似てるって言って、『北川景子さんだ！』って言って帰っていったの」と明かし、「そういえば、そっくりです、北川景子さんに」と喜んだ。
北川へ「『私が犬？』なんて思わないでね、きれいな犬なんで」とユーモアあふれるメッセージを送りつつ、「（すーちゃんは）すばらしく美人！（家に）来たときから顔が変わっていくの。やっぱり主人（飼い主）に似るっていうのがあるんでしょうね」と溺愛。
スタジオは一瞬静まり、上沼は「何がおかしいんですか？」「なにやシーンって！」とツッコみ、爆笑の中で「飼い主って犬がほめられたらめっちゃうれしいの
。自分は小籠包って言われてもええねん！」と重ねていた。
番組は、TVerで見逃し配信を実施。
