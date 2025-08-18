BE:FIRSTが、初となるベストアルバム『BE:ST』を10月29日にリリース。あわせて、同作品のティザー映像が公開された。

（関連：【映像あり】BE:FIRST、初となるベストアルバム『BE:ST』ティザー映像）

デビュー4周年を記念した同作品は、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めた集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組だ。

LIVE盤には初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』ニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を含めた全24曲のMVを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤／LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像が収められる。さらに『LIVE BE:ST』ではBE:FIRST Official Fan Club『BESTY』限定企画として、これまでにパッケージ化された全147曲の公演映像の中から『No.1ライブ曲』を決める『BE:ST LIVE投票』が始動する。選ばれた楽曲は、BMSG MUSIC SHOP限定盤にて映像収録予定だ。

その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。

さらに、同作品の発売を記念して、過去にリリースされた2枚のオリジナルアルバム『BE:1』と『2:BE』がアナログレコードとしてリリースされる。それぞれ2枚組の重量盤カラーヴァイナルで、8月24日23時59分までの期間限定受注販売となる。

加えて、プレデビュー記念日である8月16日に『BE:FIRST / 祝プレデビュー4周年！[You're My "BESTY" #60]』と最新曲「空」に関する映像が公開となった。

＜SKY-HIよりメッセージ＞

プレデビューから4年、「トップをひた走る事が最低条件」という使命と共にキャリアをスタートさせたBE:FIRSTは、その名に恥じない多くの栄光と成功を手にしてきました。現在の音楽シーンを語る上で欠かせない存在であると思います。同時に、何もない新興零細芸能事務所から生まれた彼らは、常に様々な苦悩や葛藤とも闘ってきました。全てが順風満帆、とは一度も思った事がないのもまた事実です。ただ、そのどれもが得難く、掛け替えのない宝物でありました。ここまで受け取った全ての応援と愛と苦労に心から感謝いたします。一方で、間もなく見えてきた"5周年"というメモリアルイヤー、本来なら一つの区切り、集大成になるのかもしれないが…彼らにとっては新たなスタート…否、そこからが本当の闘いです。遥かに遠くを見つめ、遥かに頂上を目掛け、何があろうと足を止めないBE:FIRSTにとって、5周年のメモリアルイヤーは"区切り"ではなく、キャリアハイを更新して更にスピードを上げる為のきっかけであります故、今年、デビュー4周年のタイミングにて、これまでの足跡を一つにまとめたベストアルバムをリリースします。深く知ってくれている人々には歴史を噛み締めてもらい、これから知ってくれる人々には入り口となる、問答無用のマスターピース。BE:1、2:BEを経て、本作のBE:STにて、改めてBE:FIRSTは最高が何なのかをあなたに証明する。10月をお待ちください。

（文＝リアルサウンド編集部）