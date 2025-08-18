アメリカ代表で活動中のクーリーがメッセージ「このチームには本当に優秀な選手がいる」

「FIBAアメリカップ2025」に向け、代表合宿を開催している男子アメリカ代表（FIBAランキング1位）。その一員として大会に臨んでいるジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）が、チームの公式Xで練習の感触を語った。

メンバーにはクーリーのほか、ザック・オーガスト（滋賀レイクス）やロバート・ベイカー（元：秋田ノーザンハピネッツ）など、海外リーグを主戦場とするタレントが集まった今大会。クーリーは「今日は良いスクリメージ（練習試合）ができた」と、練習の感触を語っている。

「これは素晴らしいことだ。そして、学ぶべきこともたくさんあった。スクリメージは、映像を撮影して、チームのコンセプトを実際の試合のような状況で試すのに最適だ。そうすることで、改善すべき点をより明確に把握できる」

また、ともに汗を流しているチームメートについても発言。「このチームには、本当に優秀な選手がいる。今後は、全員がうまくプレーできるポジションに配置する方法を学ぶ必要がある、これは本当に良い一歩であり、金メダル獲得への道筋を築くうえで、非常に役立つだろう」と、さらなるチーム力の向上に意欲をのぞかせた。

アメリカップは8月23日（現地時間22日）に開幕を予定しており、アメリカは初戦でバハマ代表（同52位）との対戦が控えている。前回大会は3位で終わったが、今大会では2007年大会以来となる金メダルを実現してもらいたい。

