ゴディバ、秋の夜長を楽しむチョコレート「ゴディバ オータム コレクション」を期間限定販売
ゴディバ ジャパンは、「ゴディバ オータム コレクション」を、8月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで期間限定販売する。
ゴディバから、秋ならではの味わいのチョコレートとカレなどを詰め合わせた「ゴディバ オータム コレクション」を発売する。澄んだ夜空に浮かぶ満月を見ながら、秋の夜長をウサギと一緒にチョコレートを楽しんでみては。月見を楽しむウサギを描いたパッケージは季節の挨拶の贈り物としてもぴったりとなっている。
「ゴディバ オータム コレクション」では、白ウサギをイメージした見た目も愛らしいチョコレートと秋を彩る食材、スイートポテトやパンプキンなどを表現した限定ショコラなどを詰め合わせた。
［小売価格］
ゴディバ オータム コレクション
4粒入：1728円
6粒入：3132円
9粒入：4104円
20粒入：8532円
ゴディバ オータム コレクション グランプラス 12粒入：5940円
（すべて税込）
［発売日］8月20日（水）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp