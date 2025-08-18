アジアカップ閉幕…日本はホーキンソンの貢献度光る、富永啓生がチーム2位の平均得点

8月17日、サウジアラビアのジッダで開催された「FIBAアジアカップ2025」はオーストラリア代表（FIBAランキング7位）の優勝で幕を閉じた。

日本代表（同21位）は2勝1敗でグループフェーズを終えると、準々決勝進出決定戦でレバノン代表（同29位）と対戦。第1クォーター序盤こそリードを奪ったものの、73－97の大敗を喫し、ベスト8入りを逃した。

ロスター入りした全12名が4試合に出場。チーム全体の3ポイントシュート成功率は36.4パーセントで、ターンオーバーは1試合平均14.0個とミスが多く見られた。

選手個々のスタッツを見ると、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）がいずれもチーム最多の1試合平均17.0得点11.8リバウンド1.3ブロックと攻守両面で躍動。富永啓生（レバンガ北海道）が同16.8得点で続き、同42.3パーセントの3ポイント成功率を記録した。

吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）が同10.0得点、富樫勇樹（千葉ジェッツ）が同8.0得点、馬場雄大とジェイコブス晶（フォーダム大学）がともに同7.5得点をマーク。テーブス海（アルバルク東京）が同6.0得点にチーム最多の同3.5アシストを挙げた。

貢献度を示す「EFF」は、最長のプレータイムを得たホーキンソンが「24.5」でチームトップ。富永が「14.0」、吉井が「13.3」、馬場が「9.5」だった。