『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第4弾キービジュアル＆PV公開！ 新場面写真も到着
公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、第4弾キービジュアル＆解禁PVが公開。併せて、新たな場面写真も解禁された。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第4弾キービジュアル解禁PV
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
このたび、第4弾キービジュアル＆解禁PV、さらに新たな場面写真も公開となった。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。
